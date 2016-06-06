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«Южный Кузбасс» принял участие в экологической выставке

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» приняли участие в Кузбасском экологическом форуме «Реализация принципов «зеленой» экономики в угольной промышленности» в рамках международной специализированной выставки «Уголь России и Майнинг».

Специалисты-экологи предприятия рассказали о работе в рамках программы ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического комплекса России». На примере небольшой экспозиции они поделились опытом использования отходов угольных предприятий в создании материалов для биологической рекультивации земель. Экологи наглядно продемонстрировали: трава зеленее и гуще на образце, где в качестве грунта использованы отходы добычи и переработки угля.

Специалисты рассказали о методике, которую на базе предприятий ПАО «Южный Кузбасс» разработали кемеровские ученые, принимавшие участие в реализации программы ООН. Она позволяет определять степень самовосстановления нарушенных земель. Методические рекомендации, которые помогают понять, необходима ли рекультивация на участке, вызвала большой интерес участников выставки. Наработки вскоре будут рассмотрены и в областной администрации.

«На выставке мы были рады поделиться опытом эксперимента по биологическому восстановлению земель. Участие компании в проекте имеет положительный экологический и экономический эффект. Поэтому можно смело прогнозировать высокую востребованность результатов научной работы среди угольных предприятий Кузбасса», отметил начальник экологического управления ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Чекалов.

Экология
kuzbassnews.ru
23/06/2017
Экология
Новости Кузбасса

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