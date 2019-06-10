«Южный Кузбасс» принял участие в выставке-ярмарке "Уголь России и Майнинг"

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».

Стенд «Южного Кузбасса» посетило более 300 представителей различных отечественных и зарубежных организаций, которые интересовались возможностями поставки угольной продукции, используемым оборудованием, возможностями внедрения новинок горного оборудования, организации закупочного процесса и др. Кроме того, руководители и специалисты компании посетили стенды производителей оборудования, поставщиков расходных материалов и т.д. Всего на выставке-ярмарке, которая проходила с 4 по 7 июня в Новокузнецке, было представлено 714 экспонентов из 24 стран.

В рамках выставки прошел ряд совещаний и круглых столов, в которых приняли участие сотрудники «Южного Кузбасса». О положительных результатах методики рекультивации, опробованной на отвалах разрезов «Красногорский» и «Сибиргинский», рассказал начальник экологической службы компании Дмитрий Шатилов. А доклад технического директора управления по подземной добыче угля Сергея Новосельцева был посвящен профилактике эндогенной пожароопасности при технологии отработки мощных пластов с выпуском подкровельной угольной пачки в условиях шахты «Ольжерасская-Новая».

Кроме того, в рамках выставки состоялось подписание договора на поставку 15 новых «БелАЗов» для компаний Группы «Мечел». На разрезы «Южного Кузбасса» уже в июне-августе поступят 11 самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 тонн для перевозки вскрышных пород и добытого угля.