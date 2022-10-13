«Южный Кузбасс» принял участие во всероссийском экологическом субботнике

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала в своих подразделениях уборку территорий в рамках экологической акции «Зеленая Россия». На субботники вышли около 100 работников «Южного Кузбасса».

Порядок навели на территории административно-бытовых комбинатов, промышленных площадок и автостоянок, в водоохранных зонах рек и вблизи береговых линий. Работники убрали с газонов и тротуаров опавшую листву, упаковали мусор в мешки.

В результате очистили более 12 квадратных километров территорий. Общий объем собранного мусора составил 40 кубометров.

«Экология всегда была и остается одной из приоритетных задач «Южного Кузбасса». Компания ежегодно проводит рекультивацию нарушенных земель, ревизию и ремонт пылегазоочистного оборудования, участвует в общероссийских, региональных и городских экологических акциях», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс