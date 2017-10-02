Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» приобрел азотные станции

На шахтах им. В.И. Ленина и «Сибиргинская» угольной компании «Южный Кузбасс»  начался монтаж двух модульных азотных установок для предотвращения возможных эндогенных пожаров. Их стоимость составила около 40 млн рублей.

В процессе работы установки разделяют атмосферный воздух на азот и прочие вещества. Азот смешивается с водой и пенообразователем, полученный инертный материал поставляется по пробуренным скважинам в шахту. Производительность каждой станции – 1 тыс. кубометров 97-процентного азота в час. Информация обо всех процессах в каждом из узлов азотной установки выводится на монитор оператора.

«Мы выполняем все необходимые мероприятия для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях. С приобретением нового оборудования число азотных установок на шахтах нашей компании увеличилось до девяти», – говорит управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
02/10/2017
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе женщина выпала с 4-го этажа, перепутав окно с дверью
В причинах произошедшего разбираются правоохранители. На данный момент известно, что женщина...
Неизвестный прокопчанин расстрелял на улице собаку
Неизвестный мужчина 28 сентября расстрелял собаку на улице Енисейская в прокопьевском поселке Ясная...
В Кемерове выберут лучшего молодого педагога
В Кемерове стартовал конкурс «Молодой педагог — 2017», в рамках которого специалисты выберут...
В Новокузнецке мужчина ударил ножом пассажира маршрутки
В Новокузнецке осудят 49-летнего местного жителя, который ударил ножом пассажира маршрутки.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus