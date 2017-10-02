«Южный Кузбасс» приобрел азотные станции

На шахтах им. В.И. Ленина и «Сибиргинская» угольной компании «Южный Кузбасс» начался монтаж двух модульных азотных установок для предотвращения возможных эндогенных пожаров. Их стоимость составила около 40 млн рублей.
В процессе работы установки разделяют атмосферный воздух на азот и прочие вещества. Азот смешивается с водой и пенообразователем, полученный инертный материал поставляется по пробуренным скважинам в шахту. Производительность каждой станции – 1 тыс. кубометров 97-процентного азота в час. Информация обо всех процессах в каждом из узлов азотной установки выводится на монитор оператора.
«Мы выполняем все необходимые мероприятия для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях. С приобретением нового оборудования число азотных установок на шахтах нашей компании увеличилось до девяти», – говорит управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.
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