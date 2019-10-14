«Южный Кузбасс» приобрел дегазационную установку

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела для шахты «Сибиргинская» комплекс с мобильной вакуум-насосной дегазационной установкой стоимостью около 70 млн рублей.

Для поддержания рудничной атмосферы шахты «Сибиргинская» в безопасном состоянии в эксплуатацию ввели новую дегазационную установку немецкого производства, производительностью до 200 кубометров в минуту. Она поставлена вместе с трансформаторной подстанцией и передвижной рамой, которая позволяет перемещать мобильную установку на новые участки.

Новое оборудование состоит из двух модулей. В первом расположены четыре вакуумных ротационных насоса, которые извлекают метановоздушную смесь из подземных горных выработок, пусковая аппаратура, газоанализатор и другая измерительная техника. Во втором модуле находится электрооборудование, устройство для очистки метановоздушной смеси от воды и механических примесей, а также отсек дежурного оператора, оснащенный противопожарной сигнализацией, системой отопления и кондиционером.

В новой установке предусмотрено дистанционное управление: есть возможность визуального контроля параметров работы на пульте оператора и передачи данных начальнику смены шахты. Производительность насосов в зависимости от фактического объема поступающей метановоздушной смеси регулируется частотными преобразователями автоматически и вручную.

Для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях подземной добычи угля «Южного Кузбасса» используется современное оборудование повышенной надежности. У вакуумных ротационных насосов новой установки – внутреннее износостойкое покрытие, электродвигатели и элементы отопления изготовлены во взрывозащищенном исполнении.

«В горно-геологических условиях шахты «Сибиргинская» применение высокоэффективного дегазационного оборудования существенно снизит риск повышения концентрации опасных газов в горных выработках, повысит безопасность работ, позволит продуктивно отрабатывать угольные пласты, увеличивать нагрузки на лавы. Кроме новой МДРС-200, на шахте «Сибиргинская» также эксплуатируются дегазационная установка PGM Lennetal и три азотные станции, предназначенные для подачи в подземные горные выработки газообразного азота», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.