Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» приобрел дегазационную установку

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела для шахты «Сибиргинская» комплекс с мобильной вакуум-насосной дегазационной установкой стоимостью около 70 млн рублей.

Для поддержания рудничной атмосферы шахты «Сибиргинская» в безопасном состоянии в эксплуатацию ввели новую дегазационную установку немецкого производства, производительностью до 200 кубометров в минуту. Она поставлена вместе с трансформаторной подстанцией и передвижной рамой, которая позволяет перемещать мобильную установку на новые участки.

Новое оборудование состоит из двух модулей. В первом расположены четыре вакуумных ротационных насоса, которые извлекают метановоздушную смесь из подземных горных выработок, пусковая аппаратура, газоанализатор и другая измерительная техника. Во втором модуле находится электрооборудование, устройство для очистки метановоздушной смеси от воды и механических примесей, а также отсек дежурного оператора, оснащенный противопожарной сигнализацией, системой отопления и кондиционером.

В новой установке предусмотрено дистанционное управление: есть возможность визуального контроля параметров работы на пульте оператора и передачи данных начальнику смены шахты. Производительность насосов в зависимости от фактического объема поступающей метановоздушной смеси регулируется частотными преобразователями автоматически и вручную.

Для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях подземной добычи угля «Южного Кузбасса» используется современное оборудование повышенной надежности. У вакуумных ротационных насосов новой установки – внутреннее износостойкое покрытие, электродвигатели и элементы отопления изготовлены во взрывозащищенном исполнении.

«В горно-геологических условиях шахты «Сибиргинская» применение высокоэффективного дегазационного оборудования существенно снизит риск повышения концентрации опасных газов в горных выработках, повысит безопасность работ, позволит продуктивно отрабатывать угольные пласты, увеличивать нагрузки на лавы. Кроме новой МДРС-200, на шахте «Сибиргинская» также эксплуатируются дегазационная установка PGM Lennetal и три азотные станции, предназначенные для подачи в подземные горные выработки газообразного азота», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
14/10/2019
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Неизвестные разрушили ограду в саду Металлургов в Новокузнецке
В южной столице Кузбасса утром 14 октября местные жители обнаружили повреждения ограды сада...
Кузбасские парашютисты завоевали Кубок мира в США
Наша команда по групповой акробатике "8-way Tanay" завоевала Кубок мира в США.
В Сети появилось видео столкновения БелАЗа и локомотива в Кузбассе
На видеохостинге YouTube появилось видео аварии с участием БелАЗа и локомотива. Столкновение...
Крупный пожар в Кемерове попал на видео
Вечером 13 октября в Кемерове загорелись частные жилые дома, веранда, баня и надворные постройки....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus