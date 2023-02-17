«Южный Кузбасс» приобрел мобильную буровую установку

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») готовит к эксплуатации самоходную буровую установку. Техника будет задействована в подразделениях подземной добычи угля для поверхностного бурения дегазационных скважин.

Технические возможности оборудования позволяют при бурении уходить на глубину до 600 метров с диаметром скважины до 500 миллиметров. При подземной добыче угля через скважины производится дегазация выемочных участков.

Буровой комплекс смонтирован на базе автомобиля КамАЗ, что обеспечивает его мобильность. Гидравлическая система установки поднимает колонну весом до 70 тонн. Для комфортной работы в суровых погодных условиях комплекс оснащен обогревателями, оператор наблюдает за технологическими процессами из закрытой кабинки. Информация оперативно поступает на цифровые пульты управления.

Для обслуживания новой техники бригада буровиков прошла специальное обучение.

Мобильная буровая установка начнет работать на горном отводе шахты «Сибиргинская» и позволит нарастить темпы бурения скважин, что будет способствовать повышению эффективности и безопасности», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"