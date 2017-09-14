«Южный Кузбасс» приобрел новый проходческий комбайн

Угольная компания «Южный Кузбасс» приобрела новый проходческий комбайн для подготовки лавы в шахте «Сибиргинская». Стоимость техники составила более 46 млн рублей.

Проходческий комбайн закуплен в рамках программы технического перевооружения. Новое оборудование полностью соответствует условиям, в которых будет эксплуатироваться, позволяет проходить выработки сечением до 33 квадратных метров.

Комбайн Ясиноватского машиностроительного завода отличается от своих предшественников усовершенствованной гидравлической системой управления, улучшенной ходовой частью, ленточным перегружателем и возможностью эксплуатировать технику на расстоянии при помощи пульта дистанционного управления.

«Использование в работе новой усовершенствованной техники существенно сократит как временные, так и материальные затраты, что позволяет улучшить производственные показатели и самое главное снизить вероятность травматизма», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.