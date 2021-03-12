Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» приобрел оборудование для бурения дегазационных скважин

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») оснащает шахту «Сибиргинская» буровым гидравлическим станком стоимостью более 5 млн руб.

Оборудование предназначено для дегазации предприятий подземной добычи угля. Технологические скважины – одно из средств обеспечения безопасности: благодаря им снижается содержание метана в выемочных столбах и вблизи подготовительных выработок при их проходке.

Новая техника позволяет бурить скважины длиной до 300 метров. Станок обладает широким диапазоном скоростей: от 10 до 300 оборотов в минуту – и наибольшим крутящим моментом среди оборудования этого класса. Диаметр скважин может варьироваться от 76 до 300 мм, а угол бурения регулируется от -90 до +90 градусов.

«Использование нового оборудования позволит нарастить темпы бурения скважин различного назначения, улучшить качество дегазации в выработках шахты «Сибиргинская», что будет способствовать повышению эффективности и безопасности. Использование этой техники поможет в плановые сроки запустить вторую и третью секции лавы 3-1-11 с запасами более 2 млн тонн коксующегося угля», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
kuzbassnews.ru
12/03/2021
Экономика
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СК проверяет информацию об укусившей ребенка бродячей собаке в Кузбассе
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СУ СК РФ по...
Константин Венгер покинул пост замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию
Константин Венгер по собственному желанию покинул пост заместителя губернатора Кузбасса по...
Горожанин направит на благо Кемерова найденный клад
Кемеровчанин утверждает, что обнаружил клад. Павел Шубин — а именно он автор денежного сбора,...
В Кузбасс вернутся сильные морозы до -27
В Кузбасс после потепления вернутся сильные морозы до -27 градусов.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus