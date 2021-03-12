«Южный Кузбасс» приобрел оборудование для бурения дегазационных скважин

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») оснащает шахту «Сибиргинская» буровым гидравлическим станком стоимостью более 5 млн руб.

Оборудование предназначено для дегазации предприятий подземной добычи угля. Технологические скважины – одно из средств обеспечения безопасности: благодаря им снижается содержание метана в выемочных столбах и вблизи подготовительных выработок при их проходке.

Новая техника позволяет бурить скважины длиной до 300 метров. Станок обладает широким диапазоном скоростей: от 10 до 300 оборотов в минуту – и наибольшим крутящим моментом среди оборудования этого класса. Диаметр скважин может варьироваться от 76 до 300 мм, а угол бурения регулируется от -90 до +90 градусов.

«Использование нового оборудования позволит нарастить темпы бурения скважин различного назначения, улучшить качество дегазации в выработках шахты «Сибиргинская», что будет способствовать повышению эффективности и безопасности. Использование этой техники поможет в плановые сроки запустить вторую и третью секции лавы 3-1-11 с запасами более 2 млн тонн коксующегося угля», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.