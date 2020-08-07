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«Южный Кузбасс» приобрел оборудование для углехимических лабораторий

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела для отдела технического контроля обогатительных фабрик «Кузбасская» и «Сибирь» две проборазделочные машины стоимостью более 4 млн руб.

Оборудование отечественного производства предназначено для подготовки угольных проб, необходимых для дальнейшего определения их качественных характеристик в углехимических лабораториях.

Уголь крупностью до 150 мм подается в приемный бункер, потом перемещается в дробилку, где перемалывается до заданной фракции – 3 мм, 5 мм или 12 мм. Затем он распределяется по контейнерам для дальнейшего анализа. Производительность МПЛ-150 – более 2 тонн в час, одновременно оборудование готовит три пробы. Техника работает в автоматическом режиме, ручное управление доступно при ремонтно-наладочных работах.

На ЦОФ «Сибирь» новое оборудование установлено в здании аккумулирующих бункеров и используется для подготовки к исследованию поступающего угля, а на ЦОФ «Кузбасская» - в цехе обогащения для контроля качества концентрата перед перемещением на склад готовой продукции.

«Подготовкой проб для химических исследований на наших фабриках занимаются специалисты отдела технического контроля. Работа выполняется строго по ГОСТу, ведь от этого зависит точность определения показателей качества угля, который в дальнейшем отправится к нашим потребителям», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
07/08/2020
Экономика
Междуреченск
Мыски

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