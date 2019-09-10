«Южный Кузбасс» приобрел очистной комбайн нового поколения

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела очистной комбайн стоимостью около 175 млн рублей для готовящейся к запуску лавы 3-1-11 на шахте «Сибиргинская».



Очистной комбайн Famur закуплен для предприятия по целевой инвестиционной программе компании. Новое оборудование соответствует всем современным требованиям промышленной безопасности и изготовлено с учетом параметров новой лавы: высоты выработки, вынимаемой мощности и т.д.

Максимальная установленная мощность комбайна составляет 880 кВт, максимальная рабочая скорость – до 11,4 метров в минуту. Очистной комбайн оснащен системами диагностики и радиоуправления, что позволяет следить за работой техники с поверхности в режиме реального времени. Управлять комбайном можно как с пульта, так и в ручном режиме.

«Использование новой высокопроизводительной техники позволит существенно улучшить производственные показатели предприятия, снизить вероятность травматизма работников. Для эффективной эксплуатации комбайна машинисты прошли обучение», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.