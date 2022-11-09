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«Южный Кузбасс» присвоил имя карьерному гиганту

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») совместно с производителем большегрузной техники компанией «Белаз» присвоили имя карьерному самосвалу. На козырек самосвала БелАЗ-75306 нанесли имя знаменитого кузбасского бригадира Виктора Григорьевича Дубинца – работника Томусинской автобазы.

Торжественное мероприятие прошло на территории Томусинского автотранспортного управления. Особенный 220-тонный карьерный гигант пополнил ряды автопарка угольной компании «Южный Кузбасс».

Виктор Григорьевич Дубинец – работник Томусинской автобазы, которая сейчас входит в состав угольной компании «Южный Кузбасс», кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, всех степеней знака «Шахтерская слава», лауреат Государственной и Кузбасской премий, Почетный гражданин Междуреченска, Почетный работник угольной промышленности, заслуженный механизатор РСФСР.

Экипаж Виктора Григорьевича всегда был в передовиках и служил примером для коллег. Команда Дубинца перевозила по полмиллиона тонн горной массы за год, а это почти два норматива. Они были единственными, с честью выдержавшими испытание непростыми условиями сложнейшего забоя на разрезе «Сибиргинский»: не сойдя с линии, перевыполнили месячный план на 112 процентов. Показывали пример скоростных, качественных ремонтов своей автотехники, воплощали в жизнь многочисленные инициативы, которые затем подхватывали по всему Кузбассу.

Управлять именным самосвалом будет профессиональный коллектив во главе с бригадиром Виктором Балабановым.

«Компании «Белаз» и «Южный Кузбасс» сотрудничают много лет. Сегодня наше предприятие присоединилось к проекту «Белаза» по запуску именных самосвалов. Это нужное дело: увековечивать память героев-передовиков производства и показывать пример новому поколению горняков. Эту замечательную традицию будем продолжать», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

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kuzbassnews.ru
09/11/2022
Экономика
Междуреченск
Мыски

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