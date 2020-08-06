«Южный Кузбасс» продолжает наращивать объемы производства

На разрезах и шахтах угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в июле добыт 1 млн тонн угля, что на 45% угля больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем вскрышных работ на предприятиях открытой добычи угля вырос на 24%, на обогатительных фабриках переработано на 15% угля больше, а отгрузка продукции потребителям увеличилась на 30% к данным июля 2019-го.

По итогам семи месяцев текущего года объем добычи угля «Южного Кузбасса» достиг 6,6 млн тонн угля, что на 69% превышает показатель января-июля 2019 года. Объем подготовительных работ на разрезах компании вырос на 53%, на фабриках обогащено на 28% рядового угля больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объемов отгрузки потребителям составил 40%.

«Положительная динамика производственных показателей компании – результат нашей большой работы. Август для угольщиков – особый месяц, мы готовимся новыми успехами и достижениями встречать свой профессиональный праздник. Уверен, в этом году мы добьемся устойчивых ежемесячных результатов по добыче и обогащению миллиона тонн угля», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.