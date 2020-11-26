«Южный Кузбасс» продолжает обновлять оборудование обогатительной фабрики «Красногорская»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») продолжает реализацию целевой программы восстановления и ремонта обогатительного оборудования, в которую с начала года вложено около 150 млн рублей.

В ноябре специалисты ОФ «Красногорская» установили новый грохот отечественного производства. Новое оборудование выполнено по индивидуальному заказу предприятия и имеет, в отличие от старой двухдечной машины, три уровня дек – просеивающих решеток с различными размерами ячеек. Дополнительное сито позволяет избежать засорения при первичном разделении угля на фракции, а также выделить и направить на обогащение мелкий уголь класса 13-25 мм, востребованный у потребителей.

Кроме того, обогатители предприятия получили две вибрационные фильтрующие центрифуги Aury китайского производства, предназаначенные для обезвоживания мелкого угля. До конца года на ОФ «Красногорская» заменят вибрационный питатель бункера рядового угля – новая техника также изготовлена фирмой Aury по техническому заданию фабрики.

Инвестиции в оснащение ОФ «Красногорская» составили около 8 млн рублей.

До февраля следующего года на предприятии установят еще несколько единиц оборудования взамен используемого.

«На ОФ «Красногорская» не производится термическая сушка концентрата, поэтому достичь необходимого процента влажности можно только за счет обезвоживающего оборудования – грохотов и центрифуг, производственное значение которых увеличивается зимой. Использование новой техники позволит соблюсти повышенные требования к содержанию влаги в угольной продукции и предотвратить смерзание концентрата при транспортировке железнодорожным транспортом», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.