«Южный Кузбасс» продолжает показывать положительную динамику производственных показателей

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») увеличила объем добычи в сентябре и третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

За сентябрь 2019 года на шахтах и разрезах «Южного Кузбасса» добыто 934,4 тыс. тонн угля, что на 18% превышает результаты августа текущего года, и на 63% – сентября 2018 года. Увеличился и объем вскрышных работ: за сентябрь на предприятиях открытой добычи угля переработано более 4 млн кубометров горной массы, что на 4% больше, чем в августе текущего года, и на 43% превышает показатель прошлого сентября.

В третьем квартале 2019 года на предприятиях «Южного Кузбасса» добыто 2,4 млн тонн угля. Это на 36% больше, чем за второй квартал, и на 40% - чем за аналогичный период 2018 года. Объем вскрышных работ июля-сентября составил 11,4 млн кубометров горной массы, вырос на 33% по отношению ко второму кварталу и на 111% (более чем в два раза) – к аналогичному периоду 2018 года.

Всего за 9 месяцев 2019 года компания добыла 5,6 млн тонн угля, что на 2% превышает показатель 2018 года. На разрезах переработано свыше 27 млн кубометров горной массы (на 28% больше, чем за 9 месяцев 2018 года). Подготовительными коллективами шахт «Южного Кузбасса» за январь-сентябрь 2019 года пройдено почти 4 тыс. погонных метров горных выработок, рост к показателю аналогичного периода 2018 года составил 42%.

«Успешная реализация собственной инвестиционной программы и эффективная работа подрядных организаций позволили нам добиться положительной динамики основных производственных показателей. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить ее и в дальнейшем. В настоящее время реализуются мероприятия по увеличению производительности труда», – говорит управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.