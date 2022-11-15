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«Южный Кузбасс» продолжает работу по профориентации старшеклассников

 Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела вторую встречу со старшеклассниками в рамках программы профориентации на 2022-2023 учебный год. Учащиеся выбрали темы исследовательских проектов, над которыми они будут работать с кураторами – специалистами компании.

 28 учеников 10-11 классов физико-математического профиля из четырех междуреченских школ приняли участие в очередном этапе профориентационной программы. Встреча началась с «мозгового штурма», на котором ребята представляли, кем они видят себя через пять лет.

 Старшеклассники закрепили знания, полученные на предыдущей встрече со специалистами «Южного Кузбасса» в учебном центре. В форме викторины они ответили на вопросы о компании, ее структуре, горной технике и профессиях угольной отрасли. Победители викторины получили подарочные наборы с корпоративной символикой, остальных участников поощрили браслетом с логотипом «Южного Кузбасса». 

 В завершение встречи представители угольной компании поделились темами исследовательских проектов, над которыми ребятам предстоит работать несколько месяцев. Школьников заинтересовало экологическое направление, вопросы охраны труда и автоматизации, импортозамещение. Следующий этап программы – обсуждение плана совместной работы по исследовательским проектам. Учащиеся посетят производство в рамах экскурсий, проработают выбранные темы совместно с кураторами – сотрудниками «Южного Кузбасса». Итогом работы станет весенняя защита проектов.

 «Погружение в исследовательские проекты поможет ребятам получить представление о трудовой деятельности в «Южном Кузбассе», узнать о возможностях карьерного роста. Для выпускников школ у нас разработана программа целевого обучения, в рамках которой молодые люди могут получить высшее образование при поддержке компании», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

 

 

 

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kuzbassnews.ru
15/11/2022
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