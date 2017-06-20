«Южный Кузбасс» провел экологические мероприятия для детей

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» реализовали экологические мероприятия с участием детей Междуреченска.
Работники компании вместе с воспитанниками детского сада «Голубок» высадили на его территории 15 молодых сосен.
Экологи «Южного Кузбасса» присоединились к акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Совместно с учащимися одной из школ они организовали сбор ненужной бумажной продукции. Всего в ходе акции было собрано около 120 килограммов бумаги, которая отправится на переработку на специализированное предприятие.
Для учащихся междуреченских и мысковских школ специалисты экологической службы провели открытые уроки на тему глобальных экологических проблем современности, рассказали, как сохранить в чистоте водные ресурсы нашего региона и как об этом заботится «Южный Кузбасс».
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