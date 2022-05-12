«Южный Кузбасс» провел конкурс детского рисунка

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провели конкурс детского рисунка, посвященный всемирному Дню охраны труда.

Цель конкурса – рассказать ребятам о важности соблюдения правил охраны труда на производстве и в повседневной жизни.

На суд комиссии было представлено 24 работы. Дети сотрудников компании в ярких рисунках отразили свое видение охраны труда. Одни ребята сделали акцент на средствах индивидуальной защиты и нарисовали работающего человека в спецодежде, каске, перчатках. Другие – на коллективной защите. Придумали плакаты, показали запрещающие знаки. Дети постарше, понимая где и кем работают родители, смогли отразить специфику производства. Напомнили о важности соблюдения правил охраны труда.

Выбрать три лучшие работы члены комиссии не смогли. Приняли решение отметить всех участников. Ребята получили полезные наборы для творчества: альбомы, краски и кисти, карандаши, фломастеры.

«Девиз конкурса отражён в его названии «Труд прекрасен, когда безопасен!». Планируем сделать стенд с рисунками и выставлять в административно-бытовых комбинатах подразделений компании. Детские работы – еще одно напоминание для наших сотрудников о важности соблюдения правил охраны труда», – говорит директор департамента по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Владимир Моисеев.