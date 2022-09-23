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«Южный Кузбасс» провел месячник развития культуры производства

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги конкурса по развитию культуры производства среди своих подразделений, объявленного в преддверии Дня шахтера. За звание лучшего боролись девять подразделений-претендентов.

В течение месяца работа по наведению порядка и рациональной организации рабочих мест шла в цехах, гаражах, офисных помещениях компании. Сотрудники обновили информационные стенды, систематизировали инструменты, оборудование и материалы на производственных участках.
Итоги подвела центральная комиссия по культуре производства «Южного Кузбасса». Судьи оценили состояние «до и после», осмотрели результаты в режиме онлайн.

Лидером месячника развития культуры производства среди подразделений угольной компании стал участок обогащения ЦОФ «Кузбасская», второе место – у электроремонтного участка департамента ремонта и технического обслуживания компании, почетное третье – у камеры временной стоянки дизелевозов шахты «Сибиргинская». Самые активные работники получат материальное поощрение.

«Повышение культуры производства – это часть комплексной программы компании. В Группе «Мечел» внедрение проекта вступило в активную фазу. Наш конкурс направлен на то, чтобы «Южный Кузбасс» вошел в программу уже со стартовым багажом. Для этого мы вовлекаем людей в процессы улучшения организации рабочих мест, повышаем продуктивность и безопасность труда. Сейчас в «Южном Кузбассе» идет подготовка к следующему конкурсу по развитию культуры производства среди подразделений компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
23/09/2022
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