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«Южный Кузбасс» провел открытый урок пожарной безопасности для студентов

Угольная компания «Южный Кузбасс» провела на обогатительной фабрике «Кузбасская» открытый урок пожарной безопасности для студентов – будущих горных инженеров.

Фабрику посетили студенты междуреченского филиала Кузбасского государственного технического университета. После обязательного вводного инструктажа и получения спецодежды ребята отправились в цех обогащения. Студенты узнали об особенностях технологии переработки угля, средствах пожарной безопасности главного корпуса фабрики, а также о том, какие документы заполняют инженерно-технические работники ЦОФ «Кузбасская».

Завершилась экскурсия в диспетчерской, где на мониторах центрального пульта управления студенты смогли увидеть показатели всех производственных процессов: от приема рядового угля до погрузки концентрата в железнодорожные вагоны.

«Цель экскурсии – обратить внимание будущих горных инженеров на соблюдение правил безопасности. Потому что многие из этих ребят проходят производственную практику, а потом и устраиваются работать именно в подразделения нашей компании», – говорит управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Образование
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/03/2018
Образование
Междуреченск
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