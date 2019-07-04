«Южный Кузбасс» провел профориентационный квест для подростков

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провели профориентационные квесты в детском оздоровительном лагере «Звездочка» и санатории-профилактории «Романтика».

В мероприятии приняли участие около 40 ребят в возрасте 13-14 лет, чьи родители трудятся на предприятиях «Южного Кузбасса». Сначала они прошли вводный инструктаж, получили средства индивидуальной защиты: каски, перчатки, очки, респираторы и беруши. Потом решили ребусы и таким образом расшифровали свой дальнейший маршрут.

Организаторы предусмотрели для подростков непростые задания: осветив путь настоящим шахтерским фонарем, «добыть» уголь в столовой, затем подготовить «груз» к отправке. На этапе «обогатительная фабрика» команды разделили уголь и породу, при помощи сети Интернет узнали о существующих марках угля. В последнем задании ребята должны были выбрать нужный предмет – атрибут того сектора промышленности, в котором востребован отобранный ими уголь: лампочка – энергетический, железный гаечный ключ – коксующийся уголь.

«Ребята в игровой форме получили хоть минимальные, но все же знания о специфике работы их родителей, о возможностях и перспективах применения угля. Мы продолжим работать с подрастающим поколением на площадках оздоровительных лагерей, тем самым расширяя нашу профориентационную деятельность», – отмечает директор по персоналу «Южный Кузбасс» Ольга Пасконных.