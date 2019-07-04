Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» провел профориентационный квест для подростков

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провели профориентационные квесты в детском оздоровительном лагере «Звездочка» и санатории-профилактории «Романтика».

В мероприятии приняли участие около 40 ребят в возрасте 13-14 лет, чьи родители трудятся на предприятиях «Южного Кузбасса». Сначала они прошли вводный инструктаж, получили средства индивидуальной защиты: каски, перчатки, очки, респираторы и беруши. Потом решили ребусы и таким образом расшифровали свой дальнейший маршрут.

Организаторы предусмотрели для подростков непростые задания: осветив путь настоящим шахтерским фонарем, «добыть» уголь в столовой, затем подготовить «груз» к отправке. На этапе «обогатительная фабрика» команды разделили уголь и породу, при помощи сети Интернет узнали о существующих марках угля. В последнем задании ребята должны были выбрать нужный предмет – атрибут того сектора промышленности, в котором востребован отобранный ими уголь: лампочка – энергетический, железный гаечный ключ – коксующийся уголь.

«Ребята в игровой форме получили хоть минимальные, но все же знания о специфике работы их родителей, о возможностях и перспективах применения угля. Мы продолжим работать с подрастающим поколением на площадках оздоровительных лагерей, тем самым расширяя нашу профориентационную деятельность», – отмечает директор по персоналу «Южный Кузбасс» Ольга Пасконных.

Образование
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
04/07/2019
Образование
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Иномарка протаранила ТЦ «Я» в Кемерове
Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в здание торгового центра в столице...
Новокузнечанка на свои средства разбила в городе аллею
Предприниматель Алина Степанова собственными силами украсила микрорайон, в котором выросла. На свои...
В двух кемеровских парках завершается благоустройство
В двух кемеровских парках завершается благоустройство. Об этом рассказали в администрации города....
В Кузбассе стартует туристический форум
Сегодня в регионе стартует туристический форум.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus