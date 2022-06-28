«Южный Кузбасс» провел профориентационный квест для подростков

В мероприятии приняли участие 22 подростка, чьи родители трудятся в подразделениях компании. Ребята разделились на две команды: «КамАЗ» и «БелАЗ».

Участникам предстояло посетить несколько тематических станций и решить непростые задания. На станции «Охрана труда» ребята отлично справились с викториной. Прошли инструктаж по охране труда. Получили средства индивидуальной защиты: каски, сигнальные жилеты.

На станции «Добычная» команды на скорость заполняли ёмкости с углем, «добывая» его из импровизированного забоя. На «Транспортной» ребята, как настоящие водители, перед выездом проверяли исправность транспортного средства – не просто садовых тачек, а техники определенной марки с «госномером». Научились заполнять путевые листы. Надежно крепили груз. В пути следили за техническим состоянием транспорта, соблюдали скоростной режим и правила дорожного движения.

На станции «Обогащение» ребята ловко отделяли уголь от породы. И последний этап – «Станция готовой продукции». «Угольщики» в срок доставили качественный груз потребителю.

Победили ребята из команды «КамАЗ». Звание «Самый умный» присвоено Александру Томзикову, который дал больше всех правильных ответов в итоговой викторине. Все участники квеста получили медали и пакеты с подарками. Особо оценили ярко-синие браслеты с корпоративной символикой.

«Мы создали для ребят позитивную мотивацию к осознанному выбору будущей профессии. В возрасте 14-15 лет квест – самая удачная форма получения информации. В игровой форме мы показали производственный цикл предприятия. Дети научились работать в команде, получили представление о профессиях, специфике угольной добычи. Специалисты «Южного Кузбасса» убеждены, что сегодняшнее мероприятие поможет школьникам определиться с профессией и вдохновит на успешную карьеру», - говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.