«Южный Кузбасс» провел турнир по мини-футболу

Команда управления угольной компании «Южный Кузбасс» заняла первое место в XI турнире по мини-футболу, посвященному памяти бывшего директора ГОФ «Томусинская» Анатолия Опекунова.

В традиционном турнире по мини-футболу, состоявшемся в минувшую пятницу, участвовали команды администрации Междуреченского городского округа, управления «Южный Кузбасс», четырех обогатительных фабрик угольной компании, а также сборные ОФ «Междуреченская» и ОФ «Распадская».

После серии напряженных игр лучшими стали футболисты управления «Южного Кузбасса», одолевшие в финальном матче представителей администрации Междуреченского городского округа со счетом 2:0. В борьбе за третье место удача улыбнулась спортсменам ОФ «Междуреченская», победившим коллег-футболистов ОФ «Распадская» с результатом 3:2.

Лучшими игроками турнира признаны Юрий Жданов, Евгений Кормщиков и Дмитрий Белоусов .

Турнир по мини-футболу памяти Анатолия Опекунова прошел уже в одиннадцатый раз. Анатолий Алексеевич посвятил ГОФ «Томусинская» 43 года своей жизни, из них 27 лет возглавлял предприятие. Среди его наград – орден Трудового Красного знамени, медали «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть», звания «Почетный работник угольной промышленности», «Почетный гражданин Междуреченска», «Ветеран труда», знаки «Шахтерская слава».