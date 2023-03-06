«Южный Кузбасс» провел турнир по русскому бильярду

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела XII турнир по русскому бильярду среди ветеранов открытой добычи угля.

Свой ежегодный турнир по русскому бильярду ветераны «Южного Кузбасса» посвятили Дню защитника Отечества.

За бильярдными столами встретились пять команд: разрезов «Томусинский», «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский», а также управления по открытой добыче угля. В составе каждой команды – три игрока. Спортсмены сыграли по круговой системе одновременно на нескольких столах. Счет шел до восьми забитых шаров или пятнадцати общего времени.

Судьями соревнований выступили председатель совета физкультуры «Южного Кузбасса» Евгений Прохоренко, ведущий специалист по социальным программам Василий Миронец и представители профкома управления по открытой добыче угля Александр Барабанов и Павел Суворов.

Команда разреза «Томусинский» подтвердила прошлогоднее звание чемпиона турнира, второе место заняли ветераны «Ольжерасского», почетное третье – у «сибиргинцев». Лучшим игроком турнира в индивидуальном зачете признан ветеран разреза «Сибиргинский» Василий Кислицын.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"