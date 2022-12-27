«Южный Кузбасс» провел в кузбасском вузе день Варвары

Представители угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») встретились со студентами и старшеклассниками в канун дня святой Варвары – покровительницы горняков. Учащимся рассказали о компании и возможностях трудоустройства.

В междуреченском филиале Кузбасского государственного технического университета день Варвары отмечают с 2009 года. Мероприятие направлено на знакомство с профессиями угледобывающей отрасли и их популяризацию среди молодежи. В этот раз на студенческий праздник пришли представители ПАО «Южный Кузбасс».

Более 100 студентов и школьников Междуреченска узнали о структуре и специфике работы угольной компании, пообщались с гостями – специалистами «Южного Кузбасса», услышали реальные истории карьерного роста. Презентации помогли слушателям сориентироваться в многообразии угольных профессий, а QR-коды – попасть на интернет-страницу с информацией о компании и ее вакансиях. Самый быстрый пользователь получил подарок.

Во второй части праздника школьники продолжили знакомство с угольной отраслью в профориентационном квесте в аудиториях КузГТУ, а студенты пообщались со специалистом по развитию и обучению персонала «Южного Кузбасса». Учащиеся вуза получили рекомендации по составлению резюме и грамотной презентации своих навыков потенциальному работодателю, прошли тематический тренинг «Собеседование».

Все участники дня Варвары получили сувениры от компании. Но лучшей наградой стали полученные знания и новые перспективы, открывшиеся перед будущими и нынешними студентами.

«Наша компания предоставляет для молодежи широкие возможности профессионального роста и развития. Целевое обучение в вузе – для старшеклассников, преддипломная практика с последующим трудоустройством – для студентов, практикоориентированное обучение – для молодых специалистов. Кроме того, в компании есть собственный учебный центр, где работники проходят обучение и переобучение по 217 востребованным рабочим профессиям», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»