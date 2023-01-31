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«Южный Кузбасс» проводит диагностику подшипников

 Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») приобрела цифровой диагностический комплекс для проверки подшипников. Подшипники – одни из самых массово используемых комплектующих горнотранспортного оборудования: они применяются в двигателях экскаваторов, редукторах лебедок, на подземных и обогатительных конвейерных линиях. Новое оборудование призвано контролировать качество поступающих деталей и исключить из эксплуатации брак.

 Стенд для диагностики подшипников установлен в складском боксе. С помощью прибора изделия проверяют на соответствие размеров, допуски и посадки, нормативную твердость, намагниченность. Также подшипники проходят тестирование под нагрузкой, на которую изделие рассчитано в ходе эксплуатации. При вращении детали датчик считывает внутреннюю вибрацию и шумы. Информация поступает в компьютер, программа отслеживает малейшее отклонение и выдает отчет о замерах.

 По результатам комплексной проверки специалисты дают заключение о целесообразности дальнейшей эксплуатации детали: качественные подшипники отправляют в работу, выбраковку возвращают поставщику.

 «Подшипники широко применяются во всех без исключения подразделениях компании. Диагностика приобретаемых деталей позволит сократить аварийные простои техники, уменьшить затраты, улучшить производственные процессы, а также контролировать качество закупок и добросовестность поставщиков», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

 

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kuzbassnews.ru
31/01/2023
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