«Южный Кузбасс» проводит экологические уроки для школьников

Специалисты по экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») продолжают посещать междуреченские школы. Темой открытого урока для учеников начального звена стал лес и его безопасность.

«Южный Кузбасс» ежегодно реализует программу экологического просвещения среди учащихся общеобразовательных учреждений Междуреченска. В этом году занятия с привлечением специалистов компании проходят при поддержке городского комитета по охране окружающей среды и природопользованию.

Открытый урок «Леса Сибири. Основы бережного обращения» в третьем классе лицея №20 начался с видеоролика о разнообразии лесов, о полезных растениях, сибирской тайге и ее обитателях. После просмотра дети поделились своими историями знакомства с лесом. Школьники отгадывали загадки о природе и активно задавали экологам вопросы.

Серьезную тему сохранения богатства лесов специалисты «Южного Кузбасса» начали с показа мультфильма. Популярные герои фиксики рассказали школьникам о лесных пожарах, способах борьбы с огненной стихией и правилах безопасности в лесу. Бурное обсуждение вызвал фотоматериал о пожарных самолетах. Особенно ребят удивила вместимость воздушного транспорта: за 4 секунды самолет может обрушить на место пожара 42 тонны воды.

«В начале года наши экологи уже побывали в гостях у старшеклассников двух учебных учреждений Междуреченска с темой «Похимичим. Очистка сточных вод». Сейчас реализуем программу для учеников начального звена трех школ. Программа экологического просвещения с участием специалистов «Южного Кузбасса» разработана до конца учебного года», – говорит начальник отдела по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»