Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» проводит экологические уроки для школьников

Специалисты по экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») продолжают посещать междуреченские школы. Темой открытого урока для учеников начального звена стал лес и его безопасность.

«Южный Кузбасс» ежегодно реализует программу экологического просвещения среди учащихся общеобразовательных учреждений Междуреченска. В этом году занятия с привлечением специалистов компании проходят при поддержке городского комитета по охране окружающей среды и природопользованию.

Открытый урок «Леса Сибири. Основы бережного обращения» в третьем классе лицея №20 начался с видеоролика о разнообразии лесов, о полезных растениях, сибирской тайге и ее обитателях. После просмотра дети поделились своими историями знакомства с лесом. Школьники отгадывали загадки о природе и активно задавали экологам вопросы.

Серьезную тему сохранения богатства лесов специалисты «Южного Кузбасса» начали с показа мультфильма. Популярные герои фиксики рассказали школьникам о лесных пожарах, способах борьбы с огненной стихией и правилах безопасности в лесу. Бурное обсуждение вызвал фотоматериал о пожарных самолетах. Особенно ребят удивила вместимость воздушного транспорта: за 4 секунды самолет может обрушить на место пожара 42 тонны воды.

«В начале года наши экологи уже побывали в гостях у старшеклассников двух учебных учреждений Междуреченска с темой «Похимичим. Очистка сточных вод». Сейчас реализуем программу для учеников начального звена трех школ. Программа экологического просвещения с участием специалистов «Южного Кузбасса» разработана до конца учебного года», – говорит начальник отдела по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Образование
Экология
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
28/03/2023
Образование
Экология
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus