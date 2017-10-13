«Южный Кузбасс» проводит экскурсии для школьников

Шахты угольной компании «Южный Кузбасс» посетили около 300 школьников.

Экскурсии для детей работников предприятий по подземной добыче угля прошли в административно-бытовых комбинатах шахт им. В.И. Ленина, «Сибиргинская» и «Ольжерасская-Новая». Ребята узнали, с чего начинается шахтерская смена, что такое книга нарядов, представители каких профессий трудятся на разных участках, зачем в шахте вода и многое другое.

Специалисты угольной компании рассказали учащимся об особенностях проведения медицинского осмотра с помощью электронного терминала, о том, что можно увидеть на мониторах пульта начальника смены, как регулировать подачу электроэнергии и дистанционно управлять практически всей шахтой. В ламповых ребята узнали, как правильно пользоваться самоспасателем и на какое время хватит ресурсов устройства.

«Подобные экскурсии для школьников на подразделениях компании проходят уже не первый год. Мы заинтересованы в том, чтобы коллективы наших предприятий пополнялись грамотными специалистами, продолжателями трудовых семейных династий», – говорит управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.