Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» проводит экскурсии для школьников

Шахты угольной компании «Южный Кузбасс»  посетили около 300 школьников.

Экскурсии для детей работников предприятий по подземной добыче угля прошли в административно-бытовых комбинатах шахт им. В.И. Ленина, «Сибиргинская» и «Ольжерасская-Новая». Ребята узнали, с чего начинается шахтерская смена, что такое книга нарядов, представители каких профессий трудятся на разных участках, зачем в шахте вода и многое другое.

Специалисты угольной компании рассказали учащимся об особенностях проведения медицинского осмотра с помощью электронного терминала, о том, что можно увидеть на мониторах пульта начальника смены, как регулировать подачу электроэнергии и дистанционно управлять практически всей шахтой. В ламповых ребята узнали, как правильно пользоваться самоспасателем и на какое время хватит ресурсов устройства.

«Подобные экскурсии для школьников на подразделениях компании проходят уже не первый год. Мы заинтересованы в том, чтобы коллективы наших предприятий пополнялись грамотными специалистами, продолжателями трудовых семейных династий», – говорит управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Образование
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
13/10/2017
Образование
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэр Кемерова отказался расширять парковку у областной больницы
Кемеровский градоначальник Илья Середюк ответил на предложение благоустроить парковку у областной...
Новокузнецкий ХК «Металлург» объявил конкурс среди болельщиков
Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» объявил о старте «Конкурса репостов» для своих болельщиков...
В Кемерове за сутки сбили пять пешеходов
В Кемерове за сутки пять пешеходов попали под колеса автомобилей. Один из пострадавших скончался на...
Новокузнечанин купил в интернете шпионские солнцезащитные очки
Осуждённый пытался продать купленные в интернете солнцезащитные шпионские очки. По версии следствия...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus