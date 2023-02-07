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«Южный Кузбасс» реализует кадровые программы по ключевым профессиям

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») реализует кадровые программы по подбору персонала на ключевые профессии: «Возмещение стоимости обучения», «Единовременная выплата при трудоустройстве» и «Мои друзья – мое богатство!».

Программа по возмещению стоимости обучения по ключевым профессиям работает в компании с февраля 2022 года. После окончания курсов в корпоративном учебном центре при условии трудоустройства в подразделения «Южного Кузбасса» компания возмещает соискателю затраты на обучение по ряду профессий подземной и открытой добычи угля, углеобогащения.

Программа по единовременным выплатам при трудоустройстве на ключевые профессии действует с сентября прошлого года. За несколько месяцев в рамках этой программы в подразделения «Южного Кузбасса» трудоустроились 65 человек: машинисты и помощники машинистов экскаваторов и буровых установок, проходчики и горнорабочие подземные, слесари и электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования, водители БелАЗов и спецтехники, машинисты установок обогащения и брикетирования угля.

Особой популярностью пользуется программа «Мои друзья – мое богатство!». Сотрудникам предлагают рассказать своим знакомым о «дефицитных» профессиях, а при их трудоустройстве в подразделения компании получить денежное вознаграждение. За 12 месяцев в коллектив «Южного Кузбасса» влились более сотни близких и друзей работников.

«В компании работают 7 тысяч человек разных профессий. Функционирует собственный учебный центр, санаторий-профилакторий, реализуется комплексная социальная программа, активно действуют Совет молодежи и Совет ветеранов. Люди ценят стабильность и трудятся в «Южном Кузбассе» десятки лет, здесь рождаются трудовые династии. Профессионалам своего дела всегда найдется место в нашей большой трудовой семье», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

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kuzbassnews.ru
07/02/2023
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