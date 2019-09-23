«Южный Кузбасс» рекультивирует нарушенные земли

Угольная компания «Южный Кузбасс» в рамках программы рекультивации нарушенных земель на 2019 год планирует высадить около 68 тыс. Саженцев деревьев. Затраты составят 1,8 млн рублей.

На сегодняшний день биологическая рекультивация проведена на 2 гектарах горного отвода разреза «Томусинский»: здесь специалисты Междуреченского лесхоза посадили 6 тыс. деревьев хвойных пород. До конца года на разрезе планируется озеленить еще 7 гектаров, где высадят 21 тыс. саженцев.

Работы по биологической рекультивации начались и на отвале вскрышных работ разреза «Ольжерасский»: совсем скоро на 5 гектарах появятся 15 тыс. саженцев сосны обыкновенной. Выбранный сорт характерен для данной местности, он менее прихотлив к влаге, при правильной посадке процент приживаемости составляет 95%. На разрезе «Сибиргинский» до конца года проведут посадочные работы на 12 гектарах, здесь зазеленеют около 25,5 тыс. молодых сосен и елей.