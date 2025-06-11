«Южный Кузбасс» – серебряный призер молодежной спартакиады

Сборная угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») заняла второе место в городской спартакиаде молодежи.

В ежегодной спартакиаде молодежи Междуреченска за победу боролись девять сборных городских организаций и предприятий. В составе каждой команды – восемь человек в возрасте от 18 до 35 лет. «Южный Кузбасс» представляли члены Совета молодежи компании.

Состязания были организованы по программе «Веселые старты». В нее вошли такие дисциплины, как: круговая и баскетбольная эстафеты, игра «бочча», дартс, командный прыжок в длину с места, армрестлинг и перетягивание автотранспорта. Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме мест, завоеванных участниками на отдельных этапах.

Молодые специалисты «Южного Кузбасса» показали блестящие результаты в круговой эстафете и прыжках в длину с места. По итогам состязаний сборная «Южного Кузбасса» заняла вторую ступень пьедестала. Участники получили почетные грамоты и подарочные сертификаты.

«Уже третий год подряд одновременно проходят два серьезных спортивных мероприятия. Угольщики «Южного Кузбасса» отстаивают спортивную честь компании на футбольном поле за пределами области, сборная молодежи «Южного Кузбасса» – на городском стадионе. В этом году в корпоративном турнире «Мечела» по футболу наша команда взяла бронзу, а молодежь в городской спартакиаде заняла вторую ступень пьедестала и стала обладателем серебряной медали. В череде рабочих будней сотрудники «Южного Кузбасса» всегда находят время на занятия спортом и показывают хорошие результаты на различных соревнованиях», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Ляпин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»