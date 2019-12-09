«Южный Кузбасс» снова добыл более миллиона тонн угля за месяц

На разрезах и шахтах угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за ноябрь 2019 года добыто более 1 миллиона тонн угля. Это соответствует уровню октября и на 80% больше, чем в ноябре 2018 года. Объем подготовительных работ на шахтах компании вырос на 12%.

За 11 месяцев текущего года на предприятиях «Южного Кузбасса» добыто 7,7 млн тонн угля, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На разрезах компании переработано 36 млн кубометров горной массы, объем вскрышных работ вырос на 36% по отношению к данным 11 месяцев 2018 года. Потребителям отправлено 5,8 млн тонн готовой продукции, что на 16% больше, чем за январь-ноябрь 2018 года.

«Нам удалось сохранить положительную динамику и второй месяц подряд добыть более миллиона тонн угля. Сегодня мы уделяем особое внимание подготовительным работам, продолжаем реализацию целевой программы восстановления горнотранспортного оборудования на разрезах нашей компании и по-прежнему активно взаимодействуем с подрядными организациями», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.