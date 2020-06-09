Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» снова добыл миллион тонн за месяц

На разрезах и шахтах угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за май 2020 года добыто более 1 миллиона тонн угля. Это на 20% превышает показатель апреля и более чем на 60% - мая 2019 года.

Объем подготовительных работ на разрезах компании составил 4,2 млн кубометров, что на 16% больше, чем в апреле текущего года и на 37% - чем в мае 2019-го. На шахтах «Южного Кузбасса» пройден 501 погонный метр горных выработок, это больше предыдущих периодов на 19% и 25% соответственно. На обогатительных фабриках компании в мае переработан почти миллион тонн угля, показатель апреля 2020-го удалось превысить на 8%, а мая прошлого года – на 34%. Отгрузка потребителям достигла 753 тыс. тонн, выросла на 8% и 43% соответственно.

За 5 месяцев текущего года на предприятиях «Южного Кузбасса» добыто 4,7 млн тонн угля, что на 77% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем проходческих работ на шахтах компании вырос на 8% по отношению к данным 5 месяцев 2019 года, вскрышных работ на разрезах – на 63%. На обогатительных фабриках переработано на 30% больше угля, чем за январь-май 2019 года, а рост объемов поставки потребителям составил 41%.

«Нам удалось значительно нарастить объемы производства благодаря реализованной в прошлом году программе восстановления горнотранспортного оборудования и успешному взаимодействию с подрядными организациями. Сегодня ремонты и модернизация проводятся на наших обогатительных фабриках, и мы уже видим позитивные результаты этой работы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
09/06/2020
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе детские сады возобновили работу в штатном режиме
В Кузбассе с 8 июня детские сады вернулись к штатному режиму работы детские сады. Напомним, ранее...
«Чаще улыбайтесь»: кемеровский хирург пояснил, в чём смысл карантина
Кемерово, 8 июня 2020, 08:41 — REGNUM Внутрисосудистый хирург из Кемерова Данил Наумов на своей...
В Кузбассе запретят продажу разливного пива в многоэтажках с 2021 года
Напомним, областной закон, запрещающий продавать пиво на розлив в магазинах, расположенных в...
«Чаще улыбайтесь»: кемеровский хирург пояснил, в чём смысл карантина
Кемерово, 8 июня 2020, 08:41 — REGNUM Внутрисосудистый хирург из Кемерова Данил Наумов на своей...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus