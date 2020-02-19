«Южный Кузбасс» сохранил положительную производственную динамику в январе 2020 года

На разрезах и шахтах угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за январь 2020 года добыто более 1 миллиона тонн угля. Это соответствует уровню последних трех месяцев и более чем в два раза превышает показатель января 2019 года.

Значителен рост и других производственных показателей первого месяца 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019-го: объем вскрышных работ на разрезах «Южного Кузбасса» вырос на 67%, проходка горных выработок на шахтах – на 8%, объем переработки угля на обогатительных фабриках – на 18%, отгрузка продукции потребителям – на 41%.

«Удержать высокие производственные показатели нам позволяет реализация программы восстановления горнотранспортного оборудования и продолжающееся активное взаимодействие с подрядными организациями. В четвертом квартале 2019 года мы добывали по миллиону тонн угля в месяц, сейчас закрепили успех и делаем все, чтобы и в дальнейшем выполнять серьезные производственные планы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.