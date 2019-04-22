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«Южный Кузбасс» стал победителем городского турнира по мини-футболу

 

Сборная команда угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стала чемпионом турнира по мини-футболу «Юбилейный».

 

Турнир, посвященный 65-летию шахты им. В.И. Ленина и 20-летию АО «Взрывпром Юга Кузбасса», проходил с ноября прошлого года по март текущего. В нем участвовали 24 команды, среди которых как сборные организаций и промышленных предприятий Междуреченска, так и юношеские команды. Победитель выявлялся в каждом из трех дивизионов. И в матче за «золото» одного из них футболисты «Южного Кузбасса» со счетом 8:6 одолели сборную железнодорожников «Ротор».

 

Лучшим игроком турнира «Юбилейный» признан бригадир на участках основного производства цеха обогащения и сушки ЦОФ «Сибирь» Александр Жучков. Он же получил награду «Золотой мяч». Также одним из лучших бомбардиров стал главный энергетик ЦОФ «Сибирь» Александр Леонченко. Победителей и лучших игроков турнира поздравили и наградили почетными грамотами и кубками управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков и исполнительный директор федерации футбола Междуреченска Сергей Миглазов.

 

«Юбилейный» - не только один из самых продолжительных, но и по праву один из самых популярных турниров по мини-футболу Междуреченска. Наши спортсмены с удовольствием принимают в нем участие, и уже не в первый раз становятся обладателями чемпионского титула», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

 

Спорт
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kuzbassnews.ru
22/04/2019
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