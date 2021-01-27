Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» стремится к обеспечению пожарной безопасности

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») и контролирующих органов в 2020 году провели 113 проверок требований пожарной безопасности.

Системами пожарной автоматики оснащены 260 объектов предприятий «Южного Кузбасса». На балансе предприятий угольной компании находится 131 гидрант, работоспособность которых проверяется дважды в год, и более 7 тысяч огнетушителей. В случае необходимости можно задействовать и три пожарных водоема «Южного Кузбасса».

Для оказания услуг в области пожарной безопасности угольная компания заключила договор с ФГБУ «24 ОФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)». А подразделению, обеспечивающему пожарную безопасность работников и объектов компании, передано в пользование два спецавтомобиля.

Кроме того, обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в специализированном учебно-методическом центре в минувшем году прошли 149 работников «Южного Кузбасса».

«В 2020 году на наших предприятиях проведено 9 пожарно-тактических учений, в ходе которых отработаны практические действия по тушению возможных возгораний, ликвидации аварий и эвакуации персонала. В этих мероприятиях было задействовано 183 работника нашей компании, и в целом они прошли успешно», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
27/01/2021
Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Власти Новокузнецка и Новосибирска обязали учителей вакцинироваться от коронавируса
В пресс-службе мэрии рассказали изданию, что деятельность педагогов входит в перечень «работ,...
Бизнесмен из Шерегеша подал в суд на кузбасское правительство
Администрации Кемеровской области и Шерегеша пытаются забрать у предпринимателя земельный участок,...
Работница «Почты России» в Кузбассе фиктивно оформляла банковские карты для мошенников
Работница с использованием служебного положения открывала банковские счета и оформляла дебетовые...
Кузбассовцев предупредили о похолодании до -43 градусов
27 января на территории Кемеровской области ожидается понижение температуры. Об этом предупреждают...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus