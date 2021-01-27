«Южный Кузбасс» стремится к обеспечению пожарной безопасности

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») и контролирующих органов в 2020 году провели 113 проверок требований пожарной безопасности.

Системами пожарной автоматики оснащены 260 объектов предприятий «Южного Кузбасса». На балансе предприятий угольной компании находится 131 гидрант, работоспособность которых проверяется дважды в год, и более 7 тысяч огнетушителей. В случае необходимости можно задействовать и три пожарных водоема «Южного Кузбасса».

Для оказания услуг в области пожарной безопасности угольная компания заключила договор с ФГБУ «24 ОФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)». А подразделению, обеспечивающему пожарную безопасность работников и объектов компании, передано в пользование два спецавтомобиля.

Кроме того, обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в специализированном учебно-методическом центре в минувшем году прошли 149 работников «Южного Кузбасса».

«В 2020 году на наших предприятиях проведено 9 пожарно-тактических учений, в ходе которых отработаны практические действия по тушению возможных возгораний, ликвидации аварий и эвакуации персонала. В этих мероприятиях было задействовано 183 работника нашей компании, и в целом они прошли успешно», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.