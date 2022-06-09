Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» трудоустраивает подростков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») организует летнюю занятость несовершеннолетних. За три месяца компания временно трудоустроит 50 междуреченских ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

С начала июня к рабочим обязанностям в компании уже приступили 15 подростков. Юноши и девушки трудятся в административно-бытовых комбинатах: благоустраивают территорию, убирают помещения, помогают сотрудникам отделов и архивов.

Ежедневно перед началом рабочего дня ребята проходят инструктаж по охране труда, получают необходимый инвентарь, средства индивидуальной защиты. Затем передаются наставникам.
Согласно трудовому кодексу РФ, на несовершеннолетних распространяется правило сокращенного рабочего времени – они трудятся по 4 часа в день. По итогам работы ребята получат денежные вознаграждения.

«Как показывает многолетняя практика, школьники работают ответственно и с энтузиазмом. В процессе знакомятся со спецификой работы подразделений, приобретают навыки общения в трудовом коллективе. Этот опыт пригодится, когда ребята вернутся в компанию молодыми специалистами», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
09/06/2022
Экономика
Междуреченск
Мыски

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus