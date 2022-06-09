«Южный Кузбасс» трудоустраивает подростков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») организует летнюю занятость несовершеннолетних. За три месяца компания временно трудоустроит 50 междуреченских ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

С начала июня к рабочим обязанностям в компании уже приступили 15 подростков. Юноши и девушки трудятся в административно-бытовых комбинатах: благоустраивают территорию, убирают помещения, помогают сотрудникам отделов и архивов.

Ежедневно перед началом рабочего дня ребята проходят инструктаж по охране труда, получают необходимый инвентарь, средства индивидуальной защиты. Затем передаются наставникам.

Согласно трудовому кодексу РФ, на несовершеннолетних распространяется правило сокращенного рабочего времени – они трудятся по 4 часа в день. По итогам работы ребята получат денежные вознаграждения.

«Как показывает многолетняя практика, школьники работают ответственно и с энтузиазмом. В процессе знакомятся со спецификой работы подразделений, приобретают навыки общения в трудовом коллективе. Этот опыт пригодится, когда ребята вернутся в компанию молодыми специалистами», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.