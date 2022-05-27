«Южный Кузбасс» участвует в днях защиты от экологической опасности

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») принимает активное участие в Днях защиты от экологической опасности. Экологи предприятия провели экоурок в школе и посетили заповедник.

Экологи компании провели урок для учащихся второго класса городской школы №26. Специалисты рассказали ребятам, как правильно утилизировать мусор. Поговорили о круговороте веществ в природе. Школьники поддержали тему и принимали активное участие в беседе. Помимо новых знаний, ребята получили сладкие сюрпризы. А после встречи обратились к экологам с просьбой организовать для них новый интересный урок.

У сотрудников компании уже вошло в традицию посещение экоцентра «Кузнецкий Алатау». Специалисты пришли к его обитателям (маралам, косулям, лошадям и т.д.) не с пустыми руками. Капуста, морковь, свекла, салат, яблоки – экологи знают, чем порадовать животных.

«Ежегодно компания принимает участие в Днях защиты от экологической опасности: проводим субботники, высаживаем деревья, ведем просветительскую работу среди школьников», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.