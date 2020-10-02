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«Южный Кузбасс» участвует в субботниках

Угольная компания «Южный Кузбасс», (входит в Группу «Мечел») приняла участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

В течение трех недель работники угольной компании очистили более 300 тыс. квадратных метров водоохранных зон. В уборке берегов Томи, Усы, Кийзака, Березовой и др. приняли участие порядка 40 человек. Субботники в сентябре организовали и на территории предприятий. Порядок возле зданий и сооружений угольной компании наводили 185 работников «Южного Кузбасса». Отсюда и с берегов рек вывезли порядка 30 кубометров отходов.

Угольная компания также присоединилась к региональной акции «Мой зеленый двор»: Благодаря «Южному Кузбассу» на улице 50-летия ВЛКСМ в Междуреченске появилась аллея из 36 берез. Благоустроили и территорию возле административно-бытового комбината разреза «Ольжерасский», где высадили 21 саженец хвойных пород: ели и кедра.

«Наша компания давно и успешно участвует в целом ряде акций, стремясь к обеспечению экологической безопасности производства. Мы выпускаем молодь рыб в водоемы, активно ведем просветительскую деятельность среди молодежи и выполняем целый ряд природоохранных мероприятий», отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экология
kuzbassnews.ru
02/10/2020
Экология
Новости Кузбасса

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