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"Южный Кузбасс" улучшает бытовые условия работников

На шахте имени В.И. Ленина угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») открыли обновленный душевой комплекс для сотрудниц.

Здесь выполнен значительный объем работ: заменили системы канализации и вентиляции, провели стяжку пола, оштукатурили и облицевали плиткой стены, установили пожарную сигнализацию и новые потолки на металлических каркасах. Полностью обновлены 12 душевых, раздевалка, комната для спецодежды и другие помещения. Кроме того, работницы «Южного Кузбасса» теперь имеют возможность посетить современную сауну с нагревом до 120 градусов, оснащенную пультом автоматического управления.

Все демонтажные, отделочные и общестроительные работы на 296 квадратных метрах провели сотрудники строительной группы «Южного Кузбасса». Для раздевалки своими силами сделали деревянные вешалки и скамейки, а в помещениях для хранения спецодежды установлены специальные шкафчики с подогревом, изготовленные специалистами ремонтно-механического цеха ЦОФ «Сибирь».

Пользоваться обновленным комплексом будут не только работницы шахты им. В.И. Ленина, но и их коллеги из других подразделений компании. Например, маркшейдеры, которые работают в том числе в подземных горных выработках, а также те, кто трудится на поверхности: машинисты насосных установок, операторы очистных сооружений и другие.

Общество
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Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
17/02/2020
Общество
Экономика
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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