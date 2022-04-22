«Южный Кузбасс» внес вклад в чистоту

В подразделениях угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стартовали весенние субботники. В наведении порядка уже приняли участие более 200 человек.

На территориях административно-бытовых комбинатов, промплощадках, автостоянках работники подразделений компании убрали сухую листву и мусор, разрыхлили остатки снежных сугробов.

После окончательной расчистки территорий в планах угольщиков задействовать в уборке поливомоечные машины, побелить деревья и бордюры, высадить на клумбах цветы.

«В этом году у нас целый комплекс планов по благоустройству, в том числе высадка деревьев, очистка берегов рек», – говорит управляющий директор Андрей Подсмаженко.