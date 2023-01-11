«Южный Кузбасс» выбрал победителей конкурса корпоративной елки

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги конкурса «Елки бывают разные» среди своих работников на самый оригинальный символ праздника из подручных материалов. На суд жюри работники предоставили 26 самодельных елок, отражающих специфику работы своих коллективов.

Подобный конкурс в «Южном Кузбассе» организован впервые. Главным условием участия стало создание новогодней елки из подручных средств.



Работники компании активно включились в соревнование. Почти три десятка эксклюзивных елок украсили отделы, цеха, производственные участки и офисы «Южного Кузбасса». В дело пошли папки, каски, уголь, ветошь, гайки и болты и даже бочки. Большинство элементов украшения создатели используют в повседневной работе, поэтому елки получились тематические и отразили жизнь коллективов. Многие конкурсанты не остановились на оформлении праздничных деревьев, добавив к ним сказочных героев и украсив территорию.



В итоге первое место занял коллектив дренажного участка разреза «Сибиргинский», второе место – у механосборочного участка «Сибирь» департамента ремонта и технического обслуживания, третье место досталось коллективу электроремонтного участка департамента ремонта и технического обслуживания. В номинации «Приз зрительских симпатий» отмечен коллектив ГОФ «Томусинская».

Все участники конкурса корпоративной елки угольной компании «Южный Кузбасс» получили дипломы, победителям вручили памятные призы.

Фото: Южный Кузбасс