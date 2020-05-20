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«Южный Кузбасс» выполняет планы по добыче угля

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в апреле добыла 839 тысяч тонн угля, что более чем на 57% превышает добычу апреля прошлого года.

Значителен рост и других производственных показателей месяца по отношению к аналогичному периоду 2019-го: объем вскрышных работ на разрезах «Южного Кузбасса» увеличился на 38%, объем переработки угля на обогатительных фабриках – на 24%, отгрузка продукции потребителям выросла на 29%.

По итогам четырех месяцев 2020 года на предприятиях угольной компании добыто 3,7 млн тонн угля, что на 82% выше, чем за тот же период 2019 года. Объем подготовительных работ на разрезах увеличился на 74%, рост объемов переработки на обогатительных фабриках составил 29%, а потребителям отгружено на 40% больше, чем за 4 месяца прошлого года.

«Меняющаяся ситуация на рынке вынуждает нас корректировать планы по добыче угля, поддерживая необходимый для стабильной работы фабрик уровень складских запасов. Мы продолжаем реализовывать целевую программу восстановления оборудования, используемого для обогащения угля. Уже сейчас мы вышли на объем переработки более 900 тысяч тонн в месяц, обеспечивая выполнение требований потребителей по качеству продукции», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
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kuzbassnews.ru
20/05/2020
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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