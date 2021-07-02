«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» ВЫПУСТИЛ НА ЛИНИЮ НОВЫЙ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК

Часть массовых мероприятий на День города отменили в Новокузнецке Коррективы внесла коронавирусная инфекция. 3 июля в южной столице Кузбасса будет отмечаться День...

Глава Кемерова Середюк заявил о возможной реновации Парка Чудес По словам градоначальника, ещё 20 лет назад власти приняли решение передать Парк Чудес в аренду...

Празднование Дня города в Новокузнецке начали с вручения наград В субботу, 3 июля, Новокузнецк отмечает свой День рождения. Торжественные мероприятия уже начались...