«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» ВЫПУСТИЛ НА ЛИНИЮ НОВЫЙ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК

Автомобиль будет доставлять топливо работающей технике на участках горных работ разреза «Ольжерасский». Высокая проходимость машины и полный привод позволят топливозаправщику легко преодолеть сложную технологическую трассу.
Объем цистерны под горючее новой машины – 20 кубометров, что в среднем в 2 раза больше, чем у имеющихся на разрезе топливозаправщиков. Такой объем топлива на две трети покрывает суточный рабочий расход БелАЗа и позволяет тратить меньше времени на дозаправку. Также новый автомобиль отвечает современным экологическим требованиям, обеспечивая максимально низкое содержание вредных веществ в выхлопных газах.
02/07/2021
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