«Южный Кузбасс» высаживает деревья

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») озеленяет территории подразделений.

В рамках всероссийской акции «Сад памяти» на территории центральной обогатительной фабрики «Кузбасская» появилась кедровая аллея. Ветераны, работники и руководители подразделения посадили двадцать два саженца хвойников.

«Специалисты компании регулярно озеленяют территории административно-бытовых комбинатов, восстанавливают отработанные земли разрезов. За три последних года рекультивировано более 16 гектаров и высажено почти 50 тысяч деревьев разных пород», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.