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«Южный Кузбасс» вышел в финал CASE-IN

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») победила в региональном этапе Международного чемпионата СASE-IN. «Южане» стали первыми среди 16 сборных крупнейших отраслевых объединений Сибирского Федерального округа.

Десятый инженерный чемпионат по решению кейсов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов развернулся на базе Иркутского национального исследовательского технического университета. Свои инновационные разработки представили команды энергетических, нефтедобывающих, газовых компаний. 　

В состав команды «Южного Кузбасса» вошли: горный инженер шахты имени В.И. Ленина Иван Кравченко, начальник смены разреза «Красногорский» Михаил Малеев, специалист по оплате труда компании Сергей Комашко, ведущий экономист отдела планирования и анализа открытой добычи угля Екатерина Шарапова. Экспертом команды выступил директор департамента автоматизированных систем управления технологическими процессами Андрей Ройз. 　

В этом году участники работали над темой «Гибкие системы и решения: в преддверии четвертой промышленной революции». «Южане» разработали свои решения в соответствии с основными направлениями четвертой промышленной революции – Индустрии 4.0. Ее подход основан на массовом внедрении в производство информационных технологий и искусственного интеллекта, а также глобальной автоматизации бизнес-процессов.　

Для проекта команда выбрала уже наработанное углехимическое направление. Молодые инженеры предлагают перерабатывать синтез-газ, полученный путем газификации каменного угля. Продукты переработки – углеродные волокна и метанол – широко востребованы в ведущих отраслях российской экономики. «Южане» уделили внимание и экологической стороне вопроса. Они нашли полезное применение отходам производства – золе и саже – в строительстве и машиностроении.　

«Разработка, к которой обратились наши ребята, пока существует на уровне экспериментов. Но эти решения, думаю, могут лечь в основу реального производства. Угледобыча с последующей глубокой переработкой полезного ископаемого – завтрашний день отрасли, готовиться к которому нужно уже сегодня», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подмаженко.

Экономика
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
05/05/2022
Экономика
Междуреченск
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