«Южный Кузбасс» закупил оборудование для предотвращения эндогенных пожаров

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела оборудование для предотвращения возникновения эндогенных пожаров в лаве 0-5-2-13 шахты им. В.И. Ленина. Стоимость техники составила более 15 млн рублей.

Блочно-компрессорная установка закуплена в рамках программы капитальных вложений предприятия. Техника подает сжатый воздух в азотную установку. Выработанный азот используется для получения инертной пены, которая по скважинам закачивается в отработанное пространство лавы для предотвращения возникновения эндогенных пожаров.

Мощность установки – 36 кубометров сжатого воздуха в минуту.

«Обеспечение безопасности работников на опасных производственных объектах – главная задача любого угольного предприятия. «Южный Кузбасс» делает все необходимое для предотвращения пожаров и других чрезвычайных ситуаций на разрезах и шахтах компании», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.