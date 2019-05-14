«Южный Кузбасс» занял призовое место в конкурсе по охране труда

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») заняла третье место в конкурсе Министерства труда и социальной защиты РФ «Успех и безопасность-2018». Предприятие стало одним из лучших в номинации «Лучшая организация в области охраны труда» среди предприятий Кемеровской области, 153-им – среди российских предприятий.

В «Южном Кузбассе» провели месячник безопасности, посвященный Всемирному дню охраны труда. В апреле прошли более 450 проверок состояния промышленной безопасности и охраны труда, около 40 занятий с инженерно-техническими работниками, еженедельные «Дни безопасности труда», на которых разбирались причины выявленных производственным контролем нарушений.

Компания провела конкурс по охране труда среди четырех обогатительных фабрик. Их работники продемонстрировали знания по оказанию первой медицинской помощи, работе оборудования, порядка выдачи наряда-допуска на ведение работ и других требований охраны труда и промышленной безопасности.

Тема снижения травматизма и улучшения условий труда на рабочих местах прозвучала и на круглом столе специалистов компании и представителей профсоюза. На встрече начальника отдела Гострудинспекции с инженерно-техническими работниками «Южного Кузбасса» еще раз обсудили меры ответственности за нарушения требований охраны труда. А для детей работников прошел конкурс рисунков на тему «Папа, береги себя, мы ждем тебя дома!». Лучшие работы попали на страницы корпоративной газеты.

«Кроме того, на обогатительных фабриках «Сибирь» и «Кузбасская» отработали умения предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, провели пожарно-тактические учения. Практическая тренировка показала четкое взаимодействие пожарных подразделений с инженерно-техническими работниками и специальными службами», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.