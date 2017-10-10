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«Южный Кузбасс» запускает АЗС на горном участке

На горном отводе разреза «Красногорский» угольной компании «Южный Кузбасс»  заканчивается строительство АЗС стоимостью 4 млн рублей.

Это первая станция, которая появится на горной территории компании. Ранее техника на разрезе заправлялась только с помощью топливозаправщиков. Новая АЗС будет заправлять технологический транспорт в период пересмены. Станция эквивалентна 2 топливозаправочным машинам с объемом цистерн 20 кубометров каждая. Ежесуточно станция будет выдавать около 25 тонн топлива. Этого хватит, чтобы заправить два десятка технологических машин и обеспечить бесперебойную работу автотранспорта.

Станция оснащена измерительным комплексом, который позволяет видеть температуру и плотность дизельного топлива, с высокой точностью определять уровень его выдачи. Технологический отсек АЗС оборудован колонками производительностью по 350 литров в минуту. Заполнение пустого бака большегрузного автомобиля займет около 7 минут.

На территории АЗС также оборудована технологическая площадка для ежедневного осмотра техники.

«Новая станция позволит более оперативно заправлять БелАЗы, с ее вводом мы снизим риски простоя техники», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Экономика
kuzbassnews.ru
10/10/2017
Экономика
Новости Кузбасса

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