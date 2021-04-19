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«Южный Кузбасс» запускает новую обезвоживающую центрифугу на ЦОФ «Сибирь»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в рамках программы обновления обогатительного оборудования приобрела для ЦОФ «Сибирь» три обезвоживающих центрифуги общей стоимостью более 25 млн рублей.

Фильтрующие центрифуги WZY-1200 китайского производства установлены в цехе обогащения ЦОФ «Сибирь», две из них уже в работе, третью планируется запустить до конца апреля.

Это оборудование применяется для обезвоживания угольного концентрата класса 0,5-18 миллиметров. Продукт попадает во вращающийся ротор, а влага под воздействием центробежных сил и вибрации отделяется от твердого продукта и удаляется сквозь сито. Использование центрифуги позволяет достичь нормативного показателя в 8 процентов влажности угольного концентрата без использования термической сушки, что более экономично и экологично.

Производительность каждой центрифуги – 120 тонн угля в час, на 70% выше, чем у ранее использовавшихся. Особенности оборудования (конструкция сита, накладные вибраторы) позволяют значительно упростить его обслуживание.

На ЦОФ «Сибирь» по целевой программе обновления обогатительного оборудования в течение последнего года установили два трансформатора, два колеса сепараторов, короб грохота и 27 насосных агрегатов. Выполнять поставленные производственные планы по переработке угля и выходу угольного концентрата установленных параметров обогатителям «Сибири» помогают также приобретенные вакуум-насос, новые магнитный сепаратор и два барабана.

«В 2020 году по программе обновления обогатительного оборудования освоено свыше 240 миллионов рублей, за 1 квартал текущего – еще более 84 миллионов рублей. Проведение ремонтов оборудования и установка нового проходит на всех четырех обогатительных фабриках нашей компании, это необходимо для их стабильной и эффективной работы», – сообщил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
19/04/2021
Экономика
Междуреченск

Новости Кузбасса

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