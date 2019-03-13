За 15 лет Кемеровское УФАС России перечислило в бюджет более 350 миллионов рублей

9 марта ФАС России исполнилось 15 лет. В этот день 2004 года Министерство по антимонопольной политике было упразднено, а его полномочия перешли к вновь образованной Федеральной антимонопольной службе.

Об этом руководитель Кемеровского УФАС России Наталья Кухарская рассказала журналистам на брифинге, посвященном 15-летней работе.

Начиная с 2004, каждый год Наталья Евгеньевна отмечала значимым событием (иногда и не одним) из жизни службы и управления. За это время ведомство пережило многое: изменения в законодательстве, увеличение полномочий, внедрение новой практики рассмотрения дел и заявлений. Как пояснила спикер, запомнится оно и теми делами, которые были рассмотрены, и пресеченными нарушениями, и восстановленными правами, и созданием благоприятных условий для развития конкуренции.

«Так, управление привлекло нарушителей к административной ответственности почти 3 тысячи раз. Сумма штрафов, перечисленная в бюджеты всех уровней, составила более 350 миллионов рублей. Зафиксировано 1200 случаев незаконной рекламы, распространение которой сотрудники прекратили в регионе. Порядка 2500 нарушений остановлено на государственных и муниципальных закупках. Защищая конкуренцию, мы пресекли около 1500 нарушений антимонопольного законодательства» – поделилась руководитель управления. – «Не время останавливаться на достигнутом, уже сегодня для всех территориальных органов в приоритете исполнение Указа Президента о введении Национального плана развития конкуренции, а Федеральной антимонопольной службой ведется разработка «пятого антимонопольного пакета» поправок в законодательство. А значит, нужно смотреть вперед».