Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

За 15 лет Кемеровское УФАС России перечислило в бюджет более 350 миллионов рублей

9 марта ФАС России исполнилось 15 лет. В этот день 2004 года Министерство по антимонопольной политике было упразднено, а его полномочия перешли к вновь образованной Федеральной антимонопольной службе. 

Об этом руководитель Кемеровского УФАС России Наталья Кухарская рассказала журналистам на брифинге, посвященном 15-летней работе.

Начиная с 2004, каждый год Наталья Евгеньевна отмечала значимым событием (иногда и не одним) из жизни службы и управления. За это время ведомство пережило многое: изменения в законодательстве, увеличение полномочий, внедрение новой практики рассмотрения дел и заявлений. Как пояснила спикер, запомнится оно и теми делами, которые были рассмотрены, и пресеченными нарушениями, и восстановленными правами, и созданием благоприятных условий для развития конкуренции.

«Так, управление привлекло нарушителей к административной ответственности почти 3 тысячи раз. Сумма штрафов, перечисленная в бюджеты всех уровней, составила более 350 миллионов рублей. Зафиксировано 1200 случаев незаконной рекламы, распространение которой сотрудники прекратили в регионе. Порядка 2500 нарушений остановлено на государственных и муниципальных закупках. Защищая конкуренцию, мы пресекли около 1500 нарушений антимонопольного законодательства» – поделилась руководитель управления. – «Не время останавливаться на достигнутом, уже сегодня для всех территориальных органов в приоритете исполнение Указа Президента о введении Национального плана развития конкуренции, а Федеральной антимонопольной службой ведется разработка «пятого антимонопольного пакета» поправок в законодательство. А значит, нужно смотреть вперед».

Общество
kuzbassnews.ru
13/03/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе из-за черного снега приостановили работу фабрики
На 60 суток приостановил Рудничный райсуд города Прокопьевска работу горно-обогатительной фабрики в...
Медики прокомментировали показатели смертности от ВИЧ в Кузбассе
Ежегодное выявление без малого 5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции в течение 10 лет способствует...
Массовое ДТП в Кемерове, есть пострадавшие
Инцидент произошёл сегодня утром на улице Красноармейская.
В кузбасской школе-интернате закрыли опасный пищеблок
Суд привлёк юридическое лицо к административной ответственности и приостановил эксплуатацию...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus